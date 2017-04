Soko Kitzbühel Liebe bringt den Tod

Das Liebespaar Anja und Markus wird auf brutale Weise in einem romantischen Waldstück von einem Unbekannten hingerichtet. Wie sich herausstellt, war Anja mit dem eifersüchtigen und unberechenbaren Philipp Kerkmann befreundet.



Dessen Mutter stellt sich schützend vor ihren Sohn, doch seine Schwester Kathrin kann Konflikte bezeugen und außerdem mit einem brisanten Video aufwarten. Dann kommt es in demselben Waldstück zu einem weiteren Mord an einem Liebespaar, woraufhin Lukas und Nina einen riskanten Plan schmieden.



Koproduktion ORF/ZDF