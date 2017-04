Last Man Standing Gl├╝hbirnenwechsel

Mike liebt das Licht der alten, aber inzwischen verbotenen Glühbirnen. Ed nennt Mike eine Verbindungsperson, die illegal noch solche alten Birnen verkauft. Mike und sein Nachbar Chuck kommen sich wie Verbrecher vor, als sie in einem Hinterhof auf den Verkäufer warten. Mandy hat eine Wohnung in der Nähe ihrer Uni gefunden. Um sich die Miete zu teilen, will sie mit Kyle dort einziehen. Doch diese Information verheimlicht sie zunächst ihren Eltern.