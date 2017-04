The Equalizer ("The Equalizer") DEUTSCHSPRACHIGE FREE-TV-PREMIERE

"Mann unter Feuer" Denzel Washington

Genre-Spezialist Antoine Fuqua ("Olympus Has Fallen"), der Denzel Washington zu einem Oscar in "Training Day" verhalf, inszenierte einen schnörkellosen Rachethriller, der ganz auf das Charisma seines Stars setzt und dem Zuseher zwei Stunden kompromisslose Action mit einem spektakulären Showdown liefert. Chloë Grace Moretz bewies bereits ihr schlagkräftiges Talent in zwei "Kick-Ass"-Filmen und überzeugt als Prostituierte Teri, die im ehemaligen CIA-Agent Robert McCall einen Beschützer und Mentor findet. Bei einem Produktionsbudget von $55 Millionen Dollar brachte es der Film auf ein weltweites Einspielergebnis von über $192 Millionen Dollar. Nachdem "The Equalizer" sowieso als Auftakt einer möglichen Reihe angelegt war, blieb nach dem Kassenerfolg eine Fortsetzung nur eine Frage der Zeit. "The Equalizer 2" erneut unter der Regie von Antoine Fuqua und mit Denzel Washington als Star ist bereits in Planung und soll im Herbst 2018 in den US-Kinos starten.