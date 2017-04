Die Reise zur geheimnisvollen Insel ("Journey 2: The Mysterious Island")

Als Teenager und Jules-Verne-Fan Josh Hutcherson ("Die Tribute von Panem") verschlüsselte Funksignale von einer unbekannten Insel erhält, ist er überzeugt davon, dass sie von seinem verschollenen Großvater stammen. Er überredet seinen Stiefvater Dwayne 'The Rock' Johnson zu dem mysteriösen Eiland aufzubrechen, wo unbekannte Gefahren und seltsame Kreaturen auf sie warten...

Das aufwändige, in 3D produzierte Fantasyabenteuer von Regisseur Brad Peyton ist ein wahrer Augenschmaus für Jung und Alt, der neben grandiosen Actionszenen mit witzigen One-Linern, herrlicher Situationskomik und einem bunt gemischten Darstellerteam für gute Laune sorgt.

Josh Hutcherson (vor seinem Durchbruch mit der "Die Tribute von Panem"-Reihe) begibt sich nach 'Der Reise zum Mittelpunkt der Erde' (mit Brandon Frazer) erneut auf die Spuren von Jules Verne. Diesmal mit Dwayne 'The Rock' Johnson als liebevollen Stiefvater, Brit-Weltstar Michael Caine als erfahrenen Entdecker-Opa und Vanessa Hudgens ('High School Musical') als kecke Begleiterin sowie "Sex & the City"-Star Kristin Davis als verständnisvolle Freundin von "The Rock".