The Amazing Spider-Man ("The Amazing Spider-Man") Effektreiche Neuauflage der Comic-Reihe

Andrew Garfield ('The Social Network') schwingt sich in Topform atemberaubend durch New Yorks tiefste Straßenschluchten. Dass sein Doppelleben an einem seidenen Faden hängt, gesteht er nur seiner Highschool-Liebe Emma Stone ("La La Land"). Brillante Action mit spektakulären optischen Effekten.

Eine der beliebtesten Figuren der Comic-Welt kehrt zurück auf die große Leinwand, wenn das neueste Kapitel aus dem Vermächtnis von Spider-Man in "The Amazing Spider-Man" aufgeschlagen wird. Der Film konzentriert sich auf eine bislang noch nicht erzählte Geschichte, die eine völlig neue Seite von Peter Parker zeigt. Die Rolle des Spinnenmanns übernimmt diesmal Andrew Garfield (diesjähriger Oscar-Nominee für das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge"), seine Jugendliebe wird von Neo-Oscarpreisträgerin Emma Stone ("La La Land") gespielt, in weiteren Rollen sind Rhys Ifans, Denis Leary, Campbell Scott sowie Martin Sheen und die zweifache Oscargewinnerin Sally Field im Einsatz. Regie führte Marc Webb nach einem Drehbuch von James Vanderbilt, das auf dem Marvel Comic Buch von Stan Lee und Steve Ditko basiert. Bei einem geschätzten Budget von $230 Millionen Dollar nahm der Film bereits am Startwochenende in den USA über $62 Millionen Dollar ein.

Detail am Rande: Während der Dreharbeiten verliebten sich Andrew Garfield und Leinwand-Herzensdame Emma Stone ineinander und üben sich nun seit Jahren im beliebten Hollywood on/off Beziehungsspiel. Derzeit sollen die beiden wieder ein Herz und eine Seele sein.

Inhalt Highschool-Außenseiter Peter Parker ist als Kind von seinen Eltern verlassen worden. Seither will er das Rätsel ihres plötzlichen Verschwinden lösen. Eine mysteriöse Formel aus der Aktentasche seines Vaters führt ihn jetzt zu 'Oscorp', dem größten Biochemiekonzern der Welt. Bei geheimen Nachforschungen in dessen Labors wird Peter von einer genmanipulierten Spinne gebissen und entwickelt außergewöhnliche Fähigkeiten. Als 'Spider-Man' muss er diese rasch unter Kontrolle bringen, denn Dr. Curt Connors, der ehemalige Kollege seines Vaters, birgt ein Geheimnis, das bald ganz New York bedroht.

DARSTELLER Andrew Garfield (Peter Parker / Spider-Man)

Emma Stone (Gwen Stacy)

Rhys Ifans (Dr. Curt Connors / The Lizard)

Denis Leary (Capt. Stacy)

Martin Sheen (Ben Parker)

Sally Field (May Parker)

Embeth Davidtz (Mary Parker)

REGIE Marc Webb