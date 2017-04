Die bezaubernde Fee TinkerBell ist wieder da! In ihrem zweiten Kinoabenteuer landet sie in der Vorgeschichte zu 'Peter Pan' und muss es mit der rauen Welt der Piraten aufnehmen. Vergnügsam spannende Unterhaltung für die gesamte Familie!



Die Fee Zarina kümmert sich um den blauen Feenglanz, der den Feen das Fliegen ermöglicht. Als sie durch ein Missgeschick dabei großen Schaden anrichtet, darf sie aus Strafe den Feenglanz nicht mehr verwalten. Aus Ärger spielt sie diesen daraufhin den Piraten vom Schädelfelsen zu. TinkerBell und ihre Freundinnen müssen nun alles versuchen, sowohl den kostbaren Feenglanz als auch Zarina aus den Händen der ruppigen Freibeuter zu befreien.

(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1/ englisch)