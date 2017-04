Alice im Wunderland ("Alice in Wonderland") Quietschbuntes Fantasyspektakel

Für das Disney-Studio erweckte Tim Burton Lewis Carrolls Kinderbuch als visuelles Feuerwerk in 3D zum Leben und lässt Newcomer Mia Wasikowska eine mit skurrilen Figuren, wie den verrückten Hutmacher (Johnny Depp), bevölkerte bizarre Märchenwelt entdecken...

In seiner sehr freien Neuinterpretation des 1865 erschienenen Kinderbuchs von Lewis Carroll entführt Kinomagier Tim Burton den Zuseher in eine surreal-fantastische Bilderwelt voller bizarrer Figuren, wie den verrückten Hutmacher, das vergessliche weißen Kaninchen oder die ominös schwebende Grinsekatze. Seine diesmal erwachsene Alice, dargestellt von der jungen Australierin Mia Wasikowska ("Jane Eyre", "Stoker"), ist ein rebellischer Geist, der sich der viktorianischen Gesellschaft widersetzt und lieber einem Kaninchen in seinen Bau folgt, als eine langweilige Verlobungsfeier über sich ergehen lässt. Allmählich erkennt Alice, dass es eigentlich eine Rückkehr ist und sie von den Bewohnern von Wunderland schon sehnlichst erwartet wird. Denn nur sie kann das Land, einer Prophezeiung nach, von der bösen Roten Königin (Helena Bonham Carter) befreien.

Für Fans von Originalfassungen wird der Film in Zweikanalton Deutsch-Englisch/DD 5.1 ausgestrahlt!

REKORDFILM FÜR TIM BURTON Mit einem Füllhorn an originellen Einfällen, ausgefallenen Kostümen und cleverem Wortwitz bringt Tim Burton Lewis Carrolls Geschichte in das digitale Zeitalter und lukrierte nebenbei den profitabelsten Film seiner Karriere. Bei einem Budget von $200 Millionen Dollar nahm das schräge Märchenabenteuer weltweit über eine Milliarde Dollar ein und schwang sich damit zum zweiterfolgreichsten Film (nach "Toy Story 3") des Jahres 2010 auf und liegt heute unter den kassenstärksten Filmen aller Zeiten an 14. Stelle. In Österreich strömten an die 527,000 Fans in die Kinosäle. Insgesamt kassierte der Streifen drei Oscarnominierungen, davon gewann er zwei Oscars für Beste Kostüme und Beste Ausstattung. Der Oscar für Beste Visuelle Effekte ging an die Konkurrenz von Chris Nolans Sci-Fi-Thriller "Inception". Daneben erhielten Hauptdarsteller Johnny Depp und Filmkomponist Danny Elfman je eine Golden-Globe-Nominierung.

Exquisiter Cast Neben Tim Burtons Ex-Lebensgefährtin und Mutter seiner beiden Kinder, Helena Bonham Carter (Bild, die beiden waren 13 Jahre lang ein Paar, bis sie sich im Dezember 2014 trennten), bezaubert Johnny Deppy mit einer exaltierten Vorstellung als verrückter Hutmacher ("Mad Hatter"), der Alice zur Teeparty einlädt. "Plötzlich Prinzessin"-Star Anne Hathaway punktet mit Charme und Anmut als gute Weiße Königin.

Anne Hathaway als Weiße Königin Nach ihrem Oscar als Beste Hauptdarstellerin für die Rolle der Fantine in Victor Hugos Klassiker "Les Misérables" war die US-Actrice im Jahre 2014 in Christopher Nolans Sci-Fi-Abenteuer "Interstellar" zu sehen.



Am 24. März 2016 brachte sie ihr erstes Kind, Söhnchen Jonathan, zur Welt. Vater ist Hathaways Ehemann, der Schauspieler Adam Schulman.

Traumpaar Burton-Depp Das im Jahre 2010 entstandene Projekt "Alice im Wunderland" führte Regisseur Tim Burton bereits zum siebten Mal mit seinem Lieblingsstar Johnny Depp zusammen. In der bislang letzten Zusammenarbeit, die Vampircomedy "Dark Shadows"(2012), spielte Depp den nach 200 Jahren freigelassenen Vampir Barnabas Collins, der anno 1972 in sein Haus zurückkehrt und sich mit seiner gestörten Familie herumschlagen muss.



Sequel im Frühjahr 2016 in den Kinos

Die Fortsetzung "Alice im Wunderland: Hinter den Spiegeln", diesmal unter der Regie von James Bobin, mit der fast identen Besetzung, darunter Mia Wasikowska, Johnny Depp, Helena Bonham-Carter und Anne Hathaway, kam am 26. Mai 2016 in unsere Kinos,

Kurzinhalt Die 19-jährige Alice Kingsleigh wird auf ihrer Verlobungsfeier von einem weißen Kaninchen in ein Erdloch gelockt und stürzt tief ins Wunderland. An ihre Kindheitserlebnisse kann sie sich kaum mehr erinnern. Der verrückte Hutmacher, die Grinsekatze, der Märzhase, Diedeldum und Diedeldei erwarten ihre Rückkehr jedoch sehnlichst. Alice soll das vom Bandersnatch bewachte Vorpal-Schwert finden, um im Kampf gegen den Jabberwocky der Schreckensherrschaft der Roten Königin ein Ende zu setzen.

DARSTELLER Mia Wasikowska (Alice Kingsleigh)

Johnny Depp (Verrückter Hutmacher)

Helena Bonham Carter (Rote Königin)

Anne Hathaway (Weiße Königin)

Crispin Glover (Herz-Bube / Ilosovic Stayne)

Matt Lucas (Diedeldum & Diedeldei)

Marton Csokas (Charles Kingleigh)

Lindsay Duncan (Helen Kingsleigh)

REGIE Tim Burton