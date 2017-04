Knallbuntes, schwungvolles, zweites Abenteuer der erfolgreichen Bibi Blocksberg-Reihe von Detlev Buck ('Rubbeldiekatz'). Spielfreudig stürzt sich das großartige Ensemble rund um Lina Larissa Strahl und Lisa-Marie Koroll in das mitreißend choreografierte Pop-Musical. Neben Krimispannung steht für Bibi diesmal erstmals Liebeszauber auf dem Programm. Farbenfrohe Unterhaltung für die ganze Familie - Hex, hex!



Kurz vor dem geplanten Kostümfest wird auf Schloss Falkenstein eingebrochen. Graf Falkos wertvolle Gemäldesammlung und seine geliebten Monokel sind gestohlen worden. Bibi und Tina wollen die Diebe ausfindig machen. Nebenbei rühren sie die Werbetrommel für den Martinshof, denn bislang blieben die erwünschten Gäste aus. So lernt Bibi den attraktiven Tarik kennen, der mit seiner Familie in einem Wohnwagen lebt. Sichtlich von ihm verzaubert, hat die freche Hexe kaum noch Zeit für Freundin Tina.

Hauptdarsteller Lina Larissa Strahl (Bibi Blocksberg)

Lisa-Marie Koroll (Tina Martin)

Louis Held (Alex von Falkenstein)

Emilio Moutaoukkil (Tarik Schmüll)

Michael Maertens (Graf Falko von Falkenstein)

Mavie Hörbiger (Kommissarin Greta Müller)

Olli Schulz (Angus Naughty)

Winnie Böwe (Frau Martin)

Charly Hübner (Hans Kakmann)

Ina Müller (Mutter Schmüll)

Regie Detlev Buck

Drehbuch Bettina Börgeding

Detlev Buck

Kamera Marc Achenbach

Musik Bowen Liu