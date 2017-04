Laws of Attraction - Was sich liebt, verklagt sich ("Laws of Attraction") Turbulente Screwball-Komödie

Regisseur Peter Howitt orientierte sich bei seiner spritzigen Beziehungskomödie an George Cukors Screwball-Klassiker "Ehekrieg" ("Adams' Rib") aus dem Jahre 1949, in dem sich Spencer Tracy und Katharine Hepburn mit scharfzüngigen Dialogen die Hölle heiß machen.



In "Laws of Attraction" sind die beiden Streithähne nun Ex-Bond Pierce Brosnan und Oscar-Gewinnerin Julianne Moore ("Still Alice"), in einem ihrer seltenen Vorstöße ins Comedy-Fach, die sich im Gerichtssaal wahrlich nichts schenken. Der Rosenkrieg, in den sie hineingezogen werden, wird von Rockstar Thorne Jamison (Martin Sheen, Tony Blair in "Die Queen") gegen seine Frau Serena (herrlich schrill Parker Posey), einer durchgeknallten Designerin, geführt. Stein des Anstoßes ist ein Schloss in Irland, das beide Parteien unbedingt für sich beanspruchen wollen. Zwischen Audrey und Daniel fliegen die Funken, sie landen im Bett - und wachen am nächsten Morgen mit Eheringen an ihren Fingern auf.