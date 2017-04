Love Vegas ("What Happens in Vegas....") Flotter Beziehungsspaß

Nach einem One-Night-Stand mit spontaner Eheschließung im Vollrausch werden Las-Vegas-Nachtschwärmer Cameron Diaz und Ashton Kutcher zu sechs Monaten Zwangsehe verdonnert, um an den drei-Millionen-Dollar-Jackpot zu gelangen, den sie mit einer Viertel-Dollar-Münze gewonnen haben ....

ZUR STORY Gestern noch zwei Fremde, die eine aufregende Zeit in Las Vegas verbringen wollten, heute verheiratet und glückliche Gewinner eines Drei-Millionen-Dollar Jackpot. Joy (Hollywood-Sonnenschein Cameron Diaz) und Jack (Ashton Kutcher) lernen sich in der Glücksspielmetropole Las Vegas kennen und wachen nach einer feuchtfröhlichen Nacht verkatert und - verheiratet auf. Beide sind sich schnell einig, eine sofortige Scheidung soll die nächtliche Spontanaktion rückgängig machen.

Doch vorher versucht Jack noch schnell sein Glück an den Spielautomaten und wirft eine Viertel-Dollar-Münze ein - und Bingo! Jack hat den Jackpot von drei Millionen Dollar geknackt. Beschwingt will sich Jack das Geld abholen, doch Joy besteht auf die Hälfte, war es doch ihre Münze, die ihnen den Millionengewinn beschert hat. Und schon sind die beiden mitten im ersten Ehestreit. Ein Richter in New York fällt schließlich das Urteil: das Ehepaar muss sechs Monate zusammenleben, dann erst wird das Geld ausbezahlt. Queen Latifah als Eheberaterin soll die beiden Streithähne therapeutisch unterstützen. Also zieht Joy zu Jack in seine Wohnung in New York, was für Turbulenzen am laufenden Band sorgt.

Mit einem witzigen Drehbuch, zwei attraktiven Stars, die sich gegenseitig mit köstlichen Humoreinlagen übertrumpfen und souverän agierenden Sidekicks gelang dem britischen Regisseur Tom Vaughn ("Starter for 10") ein unschlagbares Gute-Laune-Cocktail, das mit über $219 Dollar Millionen an den Kinokassen einen der erfolgreichsten Hits des Jahres 2008 für die Twentieth Century Fox einfuhr.

CAMERON DIAZ Cameron Diaz ist unwiderstehlich als blonder Männertraum, der mit Charme und Witz jeden Mann um den Finger wickelt. Im Filmbusiness hat sich das ehemalige Fotomodell kubanisch-deutscher-englischer Abstammung in letzter Zeit zwar etwas rar gemacht, dafür dürfte es aber im Privatleben der bald 45-Jährigen seit der Hochzeit mit "Good Charlotte"-Sänger Benji Madden vor zwei Jahren rund laufen.



Ihren Durchbruch feierte Diaz in der Jim-Carrey-Komödie "Die Maske", endgültig zum Hollywoodstar avancierte sie in der tabulosen Ben-Stiller-Komödie "Verrückt nach Mary". Daneben spielte sie in Comedy-Hits wie "Liebe braucht keine Ferien, "Super süß und super sexy". Aber die Diaz zeigt durchaus auch Talent für schwerere Filmkost, wie sie in ihrer Rolle als gewiefte Taschendiebin in Scorseses Historienepos "Gangs of New York" (Golden-Globe-Nominierung) oder in dem Drama "Beim Leben meiner Schwester" (2009) bewies.

ASHTON KUTCHER Eigentlich wollte er Biochemiker werden, doch dann wurde sein hübsches Gesicht in seinem Heimatstaat Iowa bei dem Wettbewerb "Fresh Faces" entdeckt und er ging 18-jährig zum Modeln erstmal nach New York, bevor Hollywood an die Tür klopfte. Seit seinem Durchbruch in seichten Komödien wie "Ey Mann, wo is' mein Auto" (2000) machte er sich danach mit Reality Shows ("Punk'd"; "Beauty and the Geek") auch als Produzent einen Namen.



Von seiner Schauspielerseite zeigte er sich in so unterschiedlichen Filmen wie dem Thriller "Butterfly Effect" und den Komödien "So was wie Liebe" oder "Voll Verheiratet". Sechs Jahre war der 1,89 m große Star mit der um 16 Jahre älteren Demi Moore ehelich verbunden. Derzeit schwelgt er im großen Familienglück mit seinem ehemaligen Ko-Star der Serie "That '70s Show", Mila Kunis, die er im Juli 2015 heiratete und mit der er zwei Kinder hat. Im ORF ist Kutcher als Nachfolger von Charlie Sheen in der Hitserie "Two and a Half Men" jeden Samstag um 19:30 Uhr zu sehen.

Kurzinhalt Die New Yorker Börsenmaklerin Joy wird von ihrem Verlobten aus der Wohnung geworfen. Anderenorts wird Tagträumer Jack von seinem Vater gefeuert. Beide versuchen ihr Glück in Las Vegas. Als sich die beiden Pechvögel über den Weg laufen, beginnt eine wilde Partynacht. Am nächsten Morgen gibt es ein bitteres Erwachen: Jack und Joy haben geheiratet! Ein unverhoffter Jackpot-Gewinn von drei Millionen Dollar verhindert prompt die Scheidung, denn er wird an das Paar erst nach sechs Monaten ausbezahlt.

DARSTELLER Cameron Diaz (Joy McNally)

Ashton Kutcher (Jack Fuller)

Lake Bell (Tipper)

Krysten Ritter (Kelly)

Rob Corddry (Hater)

Treat Williams (Jack Fuller sr.)

Queen Latifah (Dr. Twitchell)

REGIE Tom Vaughan