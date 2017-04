Miss Bodyguard ("Hot Pursuit") Vergnüglicher Roadtrip auf High Heels

Mit ihrer überkorrekten Art macht sich Polizistin Cooper keine Freunde. Jetzt kann sie endlich beweisen, was in ihr steckt. Daniella Riva, die völlig überdrehte Witwe eines mexikanischen Drogenbarons soll zur Aussage gegen Kartellboss Vincente Cortez nach Dallas gebracht werden. Kein Zeuge hat bislang den Weg zum Gericht überlebt. Pflichtbewusst macht sich Cooper an die Arbeit. Verfolgt von gnadenlosen Killern und korrupten Cops, müssen die beiden ungleichen Frauen wohl oder übel am selben Strang ziehen. DARSTELLER Reese Witherspoon (Cooper) Sofía Vergara (Daniella Riva) Matthew Del Negro (Det. Hauser) Michael Mosley (Det. Dixon) Robert Kazinsky (Randy) REGIE Anne Fletcher DREHBUCH David Fenney John Quaintance KAMERA Oliver Stapleton MUSIK Christophe Beck

REESE WITHERSPOON

Die am 22. März 1976 in Louisiana geborene Tochter eines US-Militärarztes, verbrachte die ersten vier Jahre ihrer Kindheit in Wiesbaden. Nach Jahren als Kindermodel und ersten Rollen in Filmen wie "Election" und "Pleasantville" (1998) katapultierte sie sich mit der Komödie "Natürlich Blond" im Jahr 2001 zum neuen Stern am Hollywoodhimmel. Für das Johnny-Cash-Biopic "Walk the Line" gewann sie als June Carter im Jahre 2006 einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin.



2011 spielte sie an der Seite von Christoph Waltz in der Literaturverfilmung "Wasser für die Elefanten".

2015 wurde sie für ihre Darstellung in der True-Story-Verfilmung "Wild - Der große Trip" für einen Oscar nominiert.

