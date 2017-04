Spannend spaßiger, erster Kinofilm des Titelhelden der beliebten Kinderbuchreihe von Kirsten Boie. Der kleine Trenk, der so gerne Ritter wäre, stürzt sich als Knappe in die gefährlichsten Abenteuer, um seinen Vater aus dem Kerker zu befreien. Beste Unterhaltung für die gesamte Familie!



Der junge Trenk träumt davon, eines Tages ein echter Ritter zu sein. Als Bauernsohn bleibt ihm dies jedoch verwehrt, zumal er und seine Familie dem bösärtigen Lehnsherrn Wertolt ausgeliefert sind. Als dieser Trenks Vater in den Kerker werfen lässt, schwört Trenk, ihn zu befreien. Als Knappe des gutmütigen Ritters Hans vom Hohenlob und mit der Hilfe seiner Freunde Ferkelchen, Momme Mumm und Thekla nimmt er an einem Turnier des Fürsten teil und muss sich sogar dem Kampf mit einem Drachen stellen.

(Hörfilm in Zweikanaltontechnik: deutsch in DD 5.1 / deutsch mit Bildbeschreibung)