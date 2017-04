Der kleine Rabe Socke

Spaßiges, erstes Kino-Animationsabenteuer des liebenswürdig frechen Raben mit der rotweiß-gestreiften Ringelsocke. Der Titelheld der Kinderbuchreihe von Nele Moost und Annet Rudolph will ein Missgeschick wiedergutmachen, um den Wald vor einer Überflutung zu retten. Sänger Jan Delay verleiht dem Raben, der den Schnabel nicht halten kann, die passende Stimme. Beste Unterhaltung garantiert!



Der vorlaute, kleine Rabe Socke hat ständig Unsinn im Kopf. Wegen seiner frechen Schwindeleien und boshaften Streiche bekommt er von der Frau Dachs öfters Nest-Arrest aufgebrummt. Diesmal ist die Sache ernst. Beim wilden Spielen mit Freunden hat er den Staudamm beschädigt. Jetzt droht der aufgestaute See den ganzen Wald zu überfluten! Gemeinsam mit dem starken Eddi-Bär und dem ängstlichen Schaf Wolle macht er sich auf zu den Bibern, doch nur Bibermädchen Fritzi will dem Raben helfen.