The Rock - Fels der Entscheidung ("The Rock") Action-Feuerwerk der Spitzenklasse

Sean Connery und Nicolas Cage im Kampf gegen Army-General Ed Harris, der die gesamte Bevölkerung San Franciscos mittels Giftgas auszulöschen droht.

ZUR STORY "The Rock" - gemeint ist die als ausbruchssicher geltende, berüchtigte Gefängnisinsel Alcatraz in der Bucht von San Francisco. Einem jedoch gelang die Flucht durch die von Haien bevölkerte und von eisigen Strömungen durchzogene Gefängnisbucht: Patrick Manson (Sean Connery). Nun soll der Ausbruchsspezialist dem FBI helfen, unbemerkt an die Insel heranzukommen, um einen größenwahnsinnigen General (Ed Harris) davon abzuhalten, das Küstengebiet von San Francisco zu vergiften.

Aufwendige Special Effects, rasante Verfolgungsjagden und bildgewaltige Explosionen machen den Film zu einem wahren Augenschmaus. Michael Bays Actionkracher aus dem Jahre 1996 stellt mit unglaublichen pyrotechnischen Effekten und perfekt getimten Stunt-Szenen selbst die Mutter aller Action-Movies "Stirb Langsam" in den Schatten. Das am Originalschauplatz von Alcatraz gedrehte Spektakel verschlang $75 Millionen Dollar an Produktionskosten und spielte weltweit rund $330 Millionen Dollar ein.

Inhalt Der legendäre Ausbrecherkönig Patrick Mason und der brillante Chemiker Stanley Goodspeed sind San Franciscos letzte Hoffnung. General Hummel hat sich mit seinem Terrorkommando auf der berühmt berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz verschanzt. Er fordert 100 Millionen Dollar Lösegeld. Sonst will er die Bevölkerung mit Giftgas auslöschen. Die Erstürmung durch die Marines endet in einem Fiasko. Nur Mason und Goodspeed haben es geschafft, auf der Insel zu bleiben.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch in Dolby Digital 5.1 / englisch)

REGIE Michael Bay

Drehbuch: David Weisberg, Douglas S. Cook, Mark Rosner

Kamera: John Schwartzman

Musik: Hans Zimmer, Nick Glennie-Smith

