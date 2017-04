Yakari Feuerpfeil

Ein kleines Fohlen namens Feuerpfeil erblickt das Licht der Welt. Regenbogen ist ganz vernarrt in das Jungtier und will sich ausgiebig darum kümmern. Ihr Schreck ist daher groß, als Yakaris Vater davon spricht, Feuerpfeil wegzugeben. Er will das Fohlen dem Häuptling schenken, dessen Stammesgebiet sie auf ihrer Wanderung nach Süden passieren. Doch bevor es soweit ist, greifen hungrige Wölfe die Pferdeherde an und Feuerpfeil ward nicht mehr gesehen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)