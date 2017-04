New Girl Oregon

Jess' Vater Bob heiratet wieder. Jess nimmt ihre Freunde mit nach Oregon, wo ihr Elternhaus steht und die Hochzeit stattfinden soll. Auch Ryan will extra aus London zu den Feierlichkeiten anreisen. Jess freut sich riesig und beschließt, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und Ryan all die Orte zu zeigen, die in ihrer Jugend wichtig für sie waren. Als Ryan absagt, ist bei Jess der Katzenjammer groß. Mehr noch aber ärgert Jess, dass Nick deshalb mit Ryan hart ins Gericht geht. Gekränkt kehrt sie Nick fortan den Rücken.