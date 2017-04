Jamies 15 Minuten Küche Schweinefilet in Marsala & Koh-Samui-Salat

'Englands Prinz der Töpfe und Pfannen', Starkoch Jamie Oliver, wird der Ideen für die schnelle Küche nicht müde. Diesmal bereitet er in Windeseile ein herzhaft-cremiges Schweinefilet in Marsala zu. Eine Sensation ist auch Jamies zweites Gericht: Thai-Salat, gefertigt im Stil der Garküchen.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)