Noahs Insel Ein Eisbär in der Wüste

Die Strömung hat Noahs Insel vor die australische Küste getrieben. Als die Geier auf dem Festland eine Oase entdecken, hat Gertie eine Idee: Mit diesen Pflanzen werden die Tiere auf Noahs Insel einen Garten anlegen, damit sie nicht mehr hungern müssen. Bald wird gesät, gebuddelt und gepflanzt, was das Zeug hält. Nur Känguru Bumera hat keinen Sinn für Palmen, Früchte und Nüsse. Lieber hüpft sie an Land, um ihrer alten Heimat einen Besuch abzustatten. Besonders freut sie sich auf ein Wiedersehen mit den Bandikuts. Doch die kleinen Beuteltiere sind verschwunden. Wommie, der Wombat, bietet Bumera seine Hilfe bei der Suche an. Wommie hat vor nichts Angst - außer vor dem Fiesel-Miesel. Das legendäre Ungeheuer soll in der Gegend sein Unwesen treiben und alle Bandikuts auf dem Gewissen haben. Als plötzlich ein weißer Bär auftaucht, denkt Wommie, der Fiesel-Miesel sei gekommen, um ihn zu holen. Daraus entwickeln sich einige Missverständnisse, Wildkatzen bekommen Hiebe und der letzte Bandikut gibt sich die Ehre.