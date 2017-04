Newton Der Schatz vom Meeresgrund

Manganknollen sollen die neue Metallquelle für unsere High-Tech- Gesellschaft werden. Denn schließlich steigt dank der „Generation Smartphone“ der Bedarf an Buntmetallen wie Kupfer, Nickel und Kobalt. Allerdings liegen die schwarzen Knollen, die diese begehrten Metalle enthalten, in 4.000 Metern Tiefe auf dem Meeresboden des Pazifiks versteckt.



Nur ein Prozent der Tiefsee gilt als erforscht. Der Tiefseebergbau könnte unbekannte Arten gefährden und einen desaströsen Eingriff in die Natur darstellen. Extreme Bedingungen wie enormer Wasserdruck und Kälte sind in der Tiefsee die größten Herausforderungen für die Rohstoffindustrie.

Doch könnte sich der Meeresboden nach einem Abbau überhaupt wieder erholen? Meeresforscher auf dem deutschen Forschungsschiff „Sonne“ besuchen ein Gebiet, in dem Kollegen vor 26 Jahren Rillen in den Meeresboden in vier Kilometer Tiefe gezogen haben.

Werden sie die Spuren im Schlamm wiederfinden? Die Forscher auf der „Sonne“ hoffen, mit ihren Erkenntnissen zumindest die schlimmsten Folgen des Tiefseebergbaus verhindern zu können.



Newton zeigt die spannende Reise in eine kaum bekannte Welt, in der zwischen noch unerforschten Meeresbewohnern so viele begehrte Rohstoffe verborgen sind.



Ein Film von: Friederike Lorenz und Tamar Baumgarten-Noort

Produziert von: Gruppe 5 Filmproduktion für ZDF/Arte

Bearbeitung: Michaela Taleb

Moderation: Matthias Euba