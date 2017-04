Resturlaub Verfilmung des Tommy-Jaud-Bestsellers

Pitschi Greulich hat genug von seinem spießigen Leben in Oberfranken mit seinem langweiligen Job und seiner langjährigen Freundin, die nur mehr Kinder und Heiraten im Kopf hat. Er nimmt das nächste Flugzeug nach Buenos Aires, wo er auf ein neues Leben voller Abenteuer hofft...

Die pfiffige Komödie "Resturlaub" basiert auf dem gleichnamigen Bestseller von Tommy Jaud ("Hummeldumm"), der auch das Drehbuch schrieb. Die Rolle des midlife-crisis-geschüttelten Pitschi Greulich übernahm Maximilian Brückner ("Pregau - Kein Weg zurück", "Rubbeldiekatz"), Mira Bartuschek gibt seine Liebste Biene, Stephan Luca ("Keinohrhasen") seinen besten Freund Arne. Die Schweizerin Melanie Winiger verdreht als heißblütige Argentinierin Pitschi gehörig den Kopf. Regie führte Gregor Schnitzler ("Die Wolke","Soloalbum", "Was tun, wenn’s brennt?").

Inhalt

Mittdreißiger Pitschi Greulich wird es zu eng! Freundin Biene träumt von Kindern, seine Eltern fordern den Bau des Eigenheims und sein bester Freund Arne tritt vor den Altar. Auch der alljährliche Mallorca-Urlaub mit Freunden hat für ihn den Reiz verloren. Unter einem Vorwand seilt er sich ab und bucht kurzerhand den nächstbesten Flug in die Ferne. Und so startet er nach Buenos Aires, um ein völlig neues Leben zu beginnen. Die temperamentvolle Sprachlehrerin Luna macht ihm den Neubeginn in Argentinien zunächst recht einfach, bis ihn doch das Heimweh packt.