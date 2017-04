Glee Dynamische Duette

Der Nationals Pokal der New Directions ist verschwunden. Voller Engagement nimmt Blaine die Spur der Diebe auf, die ihn in seinen altem Gesangsclub, den Warblers, führt. Mit dem Diebstahl wollen sie Blaine zu sich lotsen und ihn dazu überreden, wieder in ihren Schoß zurückzukehren. Derweil wartet auf Finn als neuem Leiter des Glee Clubs eine weitere Bewährungsprobe. Mit Hilfe ungewöhnlicher Duett-Paarungen versucht er den Zusammenhalt innerhalb der stark zerstrittenen Gruppe zu stärken.