Glee Wiedersehen macht Freunde

Während Rachel und Kurt in New York gemeinsam mit ihren neuen Freuden Thanksgiving feiern, kehrt der Rest der einstmaligen Glee Club-Mitglieder an die McKinley High zurück, um dort die Semesterferien zu verbringen. Natürlich lassen es sich die Ehemaligen nicht nehmen, den Nachwuchs bei den Vorbereitungen zu den Sectionals tatkräfig zu unterstützen. Eifrig werden Choreographien einstudiert und Lieder geprobt. Von Kitty in die Bulimie getrieben, fehlt es indes Marley zusehends an Kraft fürs Singen.