The Secret Life of the American Teenager Süßer Racheengel

Amy entlockt Ricky, was sich bei seinem Bewerbungsgespräch am College zugetragen hat. Anders als von ihm gewünscht, kann Amy die Sache nicht auf sich beruhen lassen. Sie konfrontiert Karlee mit dem Vorfall. Ashley und Toby arbeiten als Werbeschildträger, was Ashley gar nicht passt. Derweil verabredet sich Nora mit Ben zum Dinner, um ihn über die Gefahren des Alkohols aufzuklären. Der Abend nimmt einen anderen Verlauf als geplant.



(In Stereo-Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch) Hauptdarsteller Shailene Woodley (Amy Juergens)

Kenny Baumann (Ben Boykewich)

Megan Park (Grace Bowman)

Greg Finley (Jack Pappas)

Daren Kagasoff (Ricky Underwood)

Francia Raisa (Adrian Lee)

Regie Keith Truesdell