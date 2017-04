Das Geheimnis des Schattensumpfes

Muffi kann, wie man weiß, nichts und niemanden ausstehen, also will er auch von seiner Geburtstagsparty nichts wissen. Unbemerkt schleicht er sich davon und versteckt sich im Schattensumpf.



Der versechsfachte Schlaubi

Gargamel hat eine magische Formel entdeckt, mit der er alles verdoppeln kann. Und so kommt es, dass es plötzlich sechs Schlaubis gibt. Diese Schlaubi-Anhäufung sorgt nicht nur im Schlumpfdorf, sondern auch in Gargamels Bruchbude für einige Überraschung.