Der Kaufhaus-Cop ("Paul Blart: Mall Cop") Unbeschwerter Slapstick-Spaß

Der liebenswerte Wachmann im örtlichen Einkaufszentrum, Paul Blart (Kevin James), bekommt bei einem Überfall die Chance seines Lebens, sich als Held zu beweisen und seine Traumfrau zu erobern....

Eigentlich wollte Paul Blart (Kevin James; "The King of Queens"; "Chuck and Larry") sein Leben lang nur Polizist werden. Doch aufgrund seiner Leibesfülle und gesundheitlichen Problemen rasselt Paul bei der Polizeiprüfung mit Pauken und Trompeten durch. Um wenigstens ein bisschen zur öffentlichen Sicherheit beizutragen, nimmt Paul den Job eines Wachbeamten in einer Mall in New Jersey an. Tagein tagaus flitzt er nun auf seinem flotten Segway durch die Hallen des Einkaufzentrum und sorgt für Ruhe und Sicherheit.

Dabei fällt ihm besonders Verkäuferin Amy (Jayma Mays) angenehm ins Auge, doch ist er viel zu schüchtern, um sie nach einem Date zu fragen. Da bietet sich ihm eines Tages die unglaubliche Chance, Amy und allen anderen zu zeigen, was in ihm steckt: Eine als Weihnachtsmänner verkleidete Gangsterbande überfallt das Einkaufszentrum und nimmt Amy und Pauls Tochter Maya als Geiseln. Paul wächst über sich hinaus und macht den Einbrechern einen gehörigen Strich durch die Rechnung....

Comedy-Spezialist Steve Carr ("Der Kindergarten Daddy") inszenierte den Streifen als gaggespickte One-Man-Show, in der "The King of Queens"-Comedian Kevin James seinem Image als liebenswerter Loser wieder einmal voll und ganz gerecht wird. Kevin, der sich als Co-Drehbuchautor die Rolle völlig uneitel auf den Leib schrieb und den Film mitproduzierte, war vom Erfolg des Film überwältigt: Bei einem relativ moderaten Budget von $26 Millionen Dollar nahm der Film weltweit satte $183,3 Millionen an den Kinokassen ein.

Mit "DER KAUFHAUS-COP 2 " zuletzt im Kino Nach dem Erfolg des Originals war "The King of Queens"-Star Kevin James (52) für das Sequel "Der Kaufhaus-Cop 2" sofort zu haben, das im April 2015 in unseren Kinos lief. Im Jahre 2012 war er in der Komödie "Das Schwergewicht" zu sehen, in der er einen liebenswerten Lehrer gibt, der für seine Schüler in den Boxring steigt. 2013 folgte das Sequel "Kindsköpfe 2" mit seinen Comedy-Buddys Adam Sandler und Chris Rock.

Kurzinhalt Paul Blarts Traumkarriere als Polizist zerplatzt, als er wegen seines Übergewichts und anderer gesundheitlicher Probleme an der Sportprüfung scheitert. In einem Bostoner Einkaufszentrum bekommt er als Wachmann jedoch eine zweite Chance. Übereifrig sorgt er nun als Kaufhaus-Cop für Recht und Ordnung. Als die Shopping Mall tatsächlich überfallen wird und sich Geiseln in der Gewalt der Verbrecher befinden, kann Paul endlich beweisen, welch Super-Cop in ihm steckt.

DARSTELLER Kevin James (Paul Blart)

Keir O'Donnell (Veck Sims)

Jayma Mays (Amy)

Raini Rodriguez (Maya Blart)

Shirley Knight (Mom)

REGIE Steve Carr