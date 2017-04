Bee Movie - Das Honigkomplott ("Bee Movie") Animationshit aus dem Hause DreamWorks

Bienenmännchen Barry hat gerade das College abgeschlossen und sieht als einzige Zukunftsperspektive eine lebenslange Karriere als Arbeitsbiene im Konzern "Honex" vor sich liegen. Er nützt einen Ausflug mit der Fliegerstaffel, um seinem Bienenstock zu entfliegen und endlich die weite Welt zu sehen. Dabei bricht er gleich eines der ehernen Bienengesetze und beginnt mit Menschen zu sprechen. Er freundet sich mit der netten Blumenhändlerin Vanessa an, die ihm zuerst das Leben rettet und ihm dann die Augen über die Menschen öffnet, die seit Jahrhunderten den Bienen Honig wegnehmen. Barry beschließt darauf, die Menschen auf Honigdiebstahl zu verklagen.

Mit flotten Actionszenen, unterhaltsamen Slapsticksequenzen, satter Bildoptik und einem munter vor sich hin plappernden Hauptdarsteller, gelang den Animationsmeistern von DreamWorks ("Shrek", "Madagascar") gemeinsam mit US-Top-Comedian Jerry Seinfeld ein honigsüßer Animationsspaß mit ökologischen Untertönen. Als Co-Drehbuchautor, Produzent und Stimme der Hauptfigur Barry fuhr der Tausendsassa Seinfeld gleich mit seinem ersten Ausflug ins Animationsfach weltweit $287,6 Millionen Dollar an den Kinokassen ein.

