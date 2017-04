Stuart Little 2 Fortsetzung des vergnüglichen Tierabenteuers

Der niedliche Mäuserich Stuart nimmt sich einer Vogeldame namens Margalo an, die liebevoll von den Littles aufgenommen wird. Doch Margalo wird zu einem Diebstahl verleitet. Stuart geht der Sache nach ...

Nach dem Riesenerfolg von "Stuart Little" im Jahr 2000, schaffte Regisseur Rob Minkoff ("König der Löwen") das Kunststück, auch den zweiten Teil zu einem berührend-unterhaltsamen Spaß für die ganze Familie zu machen.



Getaucht im bezaubernden Stil der 40er Jahre, wartet die Fortsetzung mit atemberaubenden Special-Effects, originellen Einfällen und neuen Charakteren auf. Geena Davis und "Dr.House"-Star Hugh Laurie geben, wie im ersten Teil, das unschuldig-naive Paar Mr. und Mrs. Little. Der abenteuerlustige Mäuserich Stuart wird wieder von Comedy-Ass Bastian Pastewka gesprochen.

Inhalt Dem putzigen Mäuserich Stuart Little fällt das bezaubernde Vogelmädchen Margalo vor die Kühlerhaube seines knallroten Flitzers. Klar, dass er die gefiederte Lady bei seiner Adoptivfamilie, den Littles, gesund pflegen will. Angestiftet von einem heimtückischen Falken stiehlt Margalo jedoch Eleanors kostbarsten Ring und verschwindet spurlos. Stuart kann es nicht glauben. Gemeinsam mit Kater Snowbell startet er eine abenteuerliche Suche durch die gefährlichen Straßenschluchten New Yorks.

DARSTELLER Geena Davis (Eleanor Little)

Hugh Laurie (Frederick Little)

Jonathan Lipnicki (George Little)

Marc John Jefferies (Will)



Stimme

Bastian Pastewka (Stuart)

Geena Davis Die Schauspielerin mit Kino-Hits wie "Thelma & Louise" und "Tödliche Weihnachten" ist mit einem IQ von 140 berühmtes Mitglied des internationalen Intelligenzvereins MENSA. Vor einigen Jahren sorgte die Oscar-Gewinnerin in der US-TV-Serie "Commander in Chief" als erste Präsidentin der Vereinigten Staaten für Furore. In ihrer Freizeit gibt sich die 1,82m große Amazone ganz dem Familienleben hin, mit ihrem dritten Ehemann, dem persischen Chirurgen Reza Jarrahy, und ihren drei Kindern, den im Mai 2004 geborenen Zwillingen Kian William und Kaiis Steven und ihrer Tochter Alizeh.

REGIE Rob Minkoff