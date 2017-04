Madagascar 3: Flucht durch Europa ("Madagascar 3: Europe's Most Wanted") Turbulentes Animationsabenteuer

Atemberaubend rasante, knallbunte Europatournee der 'Madagascar'-Truppe. Auf der Flucht vor einer gnadenlosen Jägerin tauchen die abenteuerlustigen Tiere in einem Zirkus unter. Dort gewinnen sie nicht nur neue Freunde, sondern bewähren sich dank akrobatischer Höchstleistungen in der Manege. Familienspaß der Extra-Klasse!

Inhalt

Löwe Alex, Zebra Marty, Giraffe Melman und Nilpferddame Gloria wollen zurück in ihren heimeligen Zoo in New York. Gemeinsam mit den technisch versierten Pinguinen, König Julien und dessen Lemuren stranden sie jedoch in Monte Carlo. Der Plan, im Casino das nötige Kleingeld für die Überfahrt zu erspielen, scheitert kläglich. Als die skrupellose Großwildjägerin Chantel DuBois gnadenlos die Verfolgung aufnimmt, tauchen die Tiere in einem Wanderzirkus unter. Auf großer Tour durch Europa beginnt eine atemberaubende Flucht!