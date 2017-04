Rock It!

Schwungvoll pfiffige Teenager-Komödie à la 'Highschool Musical'. Emilia Schüle ('Freche Mädchen') kommt als hochbegabte Pianistin ans Konservatorium und übernimmt mit rockigen Sounds das Keyboard der coolen Band rund um Mädchenschwarm Daniel Axt.



Die 15-jährige Julia ist eine hochbegabte Pianistin. Am Konservatorium 'Amadeus' soll sie auf Wunsch ihrer Eltern klassisches Klavier studieren. Als sie dort mit ihrer neuen Freundin Francesca zufällig die Boygroup 'Rock It!' beobachtet, ist es um sie geschehen. Hals über Kopf verliebt sie sich in deren smarten Sänger Nick. Kaum wird in der Band ein neuer Keyboarder gesucht, will sich Julia bewerben. Umgestylt als kesse Berliner Skater-Göre Toni startet sie in ein abenteuerliches Doppelleben.