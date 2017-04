Die Dolmetscherin ("The Interpreter") Brisanter Politthriller mit Starbesetzung

Die UN-Dolmetscherin Nicole Kidman hört zufällig den Plan über ein geplantes Attentat auf einen afrikanischen Diktator und wird damit zur Zielscheibe der Attentäter. Der verängstigten Zeugin wird FBI-Agent Sean Penn zur Seite gestellt, der dunkle Flecken in ihrer afrikanischen Vergangenheit entdeckt ...

Krimi hinter den Kulissen der UNO Genre-Altmeister Sydney Pollack fand mit dem Thriller "The Interpreter" (Originaltitel) wieder zu seiner politischen Form à la "Die drei Tage des Condor" zurückgefunden und inszenierte ein spannendes Werk zu einem aktuellen Thema. Der Oscarpreisträger von "Jenseits von Afrika" lässt den Zuseher erstmals hinter die Kulissen der Vereinten Nationen blicken. Der Hauptsitz der UNO in New York bildet den Schauplatz für einen Krimi, in dem die Ereignisse in dem fiktiven afrikanischen Land Maboto, das mit eiserner Hand von Diktator Edmund Zuwanie regiert wird, den Katalysator für politischen Widerstand bilden. Geschickt verwebt Pollack in seinem hochdramatischen Plot Themen wie Vergebung und Vergeltung.

Brillantes Zusammentreffen zweier Stars Großartig das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Nicole Kidma (zuletzt mit "Lion" in unseren Kinos) als undurchsichtige Dolmetscherin aus Maboto, die durch Zufall ein geplantes Attentat auf den Despoten Zuwanie mithört und Sean Penn als Leiter des FBI-Ermittlungsteams, der Zweifel an ihrer Geschichte hegt, sich aber immer mehr zu ihr hingezogen fühlt. Maboto ist übrigens der Name eines Nationalparks in Zimbabwe, das von dem Diktator Mugabe zu Grunde gerichtete Land, das unschwer als Vorbild für den fiktiven Staat zu erkennen ist. Kein Wunder also, dass "Die Dolmetscherin" in Zimbabwe verboten wurde.

Erstmals Filmcrew im UNO-Hauptquartier Sydney Pollack traf sich mit dem damaligen UN-Generalsekretär Kofi Annan und dem Bürgermeister von New York, Michael Bloomberg, und konnte die beiden für sein Vorhaben gewinnen: Zum ersten Mal öffnete das UNO-Hauptquartier in New York seine Tore für eine Filmcrew. Gedreht wurde nur an den Wochenenden und zwar im großen Raum der Generalversammlung, in den Gängen und sogar in einem Zimmer des Sicherheitsrats, das für Krisensitzungen 24 Stunden am Tag bereitsteht. Einige UN-Mitarbeiter sind im Film als Komparsen zu sehen.

Inhalt Die UN-Dolmetscherin Silvia Broome wird Zeugin eines Gesprächs, in dem von einem geplanten Attentat auf Präsident Zuwanie, Staatsoberhaupt des kleinen afrikanischen Staats Matobo, die Rede ist. Da ihre Anwesenheit bemerkt worden ist, schwebt sie nun selbst in akuter Lebensgefahr. Als der erfahrene FBI-Ermittler Tobin Keller eingeschaltet wird, kommen erste Zweifel an den wahren Beweggründen der Übersetzerin auf, die Polizei zu informieren. Zugleich kommen sich Agent Keller und Silvia privat immer näher.

DARSTELLER Nicole Kidman (Silvia Broome)

Sean Penn (Tobin Keller)

Catherine Keener (Agent Dot Woods)

Jesper Christensen (Nils Lud)

Yvan Attal (Philippe)

REGIE Sydney Pollack