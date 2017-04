Das erstaunliche Leben des Walter Mitty ("The Secret Life of Walter Mitty") Charmante Komödie mit Starbesetzung

Grandioser, mitreißender Ausflug in die Welt der Fantasie. Ben Stiller enflieht in seinen abenteuerlichen Tagträumen dem gewohnten Alltagsgrau. Die Suche nach einem unauffindbaren Foto von Fotograf Sean Penn führt ihn in einer atemberaubenden Odyssee nicht nur um die Welt, sondern bringt ihn auch seiner heimlichen Liebe Kristen Wiig näher.

Day Dream Believer Ben Stiller

Für seine fünfte Regiearbeit nahm sich Comedian Ben Stiller (zuletzt mit 'Zoolander 2' in unseren Kinos) die Kurzgeschichte "Walter Mittys Geheimleben" von James Thurber vor, die bereits im Jahre 1947 mit Danny Kaye in der Hauptrolle verfilmt wurde. In der liebenswerten Ode an die Tagträumer dieser Welt durchlebt ein unscheinbarer Archivmitarbeiter (Ben Stiller) des legendären Fotomagazins "Life" dank seiner Fantasie die unwahrscheinlichsten Abenteuer und wächst über sich hinaus. An Stillers Seite bezaubert "Brautalarm"-Star Kristen Wiig mit einer überaus zurückhaltenden Darstellung als heimliches Objekt der Begierde von Titelfigur Walter Mitty. Sean Penn ist perfekt für die Rolle des geheimnisumwobenen Starfotografen Sean O'Connell und die immer noch rüstige Kinolegende Shirley MacLaine ist in einer kleinen Rolle schlichtweg zum Niederknien.