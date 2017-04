Die Entdeckung der Unendlichkeit ("The Theory of Everything") DEUTSCHSPRACHIGE FREE-TV-PREMIERE!

Basierend auf den Memoiren von Stephen Hawkins erster Ehefrau Jane erzählt der Film von den ersten wissenschaftlichen Triumphen des Physikgenies und von seiner Ehe, die durch die unheilbare Nervenkrankheit ALS an ihre Grenzen stößt. Oscar und Golden Globe für Eddie Redmayne!

ZUR STORY: Als der brillante junge Physikstudent Stephen Hawking die Kontrolle über seine Gliedmaßen verliert und eines Tages kopfüber auf das Universitätspflaster von Cambridge stürzt, ist die Diagnose niederschmetternd: ALS (Amytrophe Lateralsklerose), eine degenerative Schädigung der Nervenzellen. Die Ärzte geben ihm maximal zwei Jahre zu leben. Hawking zieht sich daraufhin zurück, wird depressiv und will seine Freundin Jane, die er kurz zuvor kennengelernt hatte, nicht mehr sehen. Doch Jane, die romanische Sprachen in Cambridge studiert, steht ihm bei und hilft ihm, neuen Lebensmut zu fassen. Wenig später heiratet das Paar und bekommt drei Kinder. Wie sehr das Leben mit dieser schweren Krankheit eine Herausforderung für den Wissenschaftler und Bestsellerautor ("A Brief History of Time") und seine Umgebung darstellt, darüber schrieb Hawkings Ehefrau Jane das Buch "Die Liebe hat elf Dimensionen: Mein Leben mit Stephen Hawking", das die Grundlage des Films von Regisseur James Marsh bildet.

FÜNF OSCAR-NOMINIERUNGEN - EIN OSCAR Ehrlich, schonungslos und absolut fesselnd gestaltete der oscarprämierte Regisseur James Marsh ("Man on a Wire") die ungewöhnliche Love Story des weltbekannten Physikers und seiner ersten Frau Jane. Eddie Redmayne (35, "Les Misérables", "The Danish Girl") gelingt es, Stephen Hawkings wissenschaftliche Brillanz und körperlichen Verfalll eindringlich darzustellen und wurde zu Recht mit einem Oscar und einem Golden Globe ausgezeichnet. Großartig unterstützt wird er dabei von dem für einen Oscar nominierten englischen Shooting Star Felicity Jones ('Rogue One: A Star Wars Story') als willensstarke Ehefrau Jane, die sich von Hawkins Krankheit und Launen nie unterkriegen lässt. Insgesamt kam der Film auf fünf Oscar-Nominierungen, darunter Bester Film und Beste Filmmusik des isländischen Komponisten Jóhann Jóhannsson.