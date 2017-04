Melissa & Joey Im falschen Licht

Mel versucht, ihr Image in der Öffentlichkeit aufzupolieren, indem sie sich mit der Reporterin Celeste Vega zu einem Interview trifft. Die Journalistin sieht allerdings wenig Potential in Mels einstudierten Politiker-Floskeln. Erst die Tatsache, dass eine männliche Nanny Mels Kinder umsorgt, entfacht ihr Interesse. Schon bald stiehlt Joe Mel die ganze Show.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)