The Following Mentor

Joe, Emma und Mandy haben ihre Probezeit überstanden und werden nun feierlich in die Sekte aufgenommen. Schon bald lässt Micah Joe zu sich rufen. Joe soll ihm zeigen, wie man sich andere Menschen so gefügig machen kann, dass sie für ihn töten. Im Auftrag von FBI-Direktor Franklin soll Ryan auf eigene Faust ermitteln, damit der Maulwurf in den Reihen des FBI keine Informationen mehr erhält. Schon bald kann Ryan Joes ehemaligen Lehrer ausfindig machen.