Glee Böse Klatsche

Im Hinblick auf die 'Sectionals' planen Will und Shelby ein 'Mash-Off' für die beiden Glee-Clubs. Die Chormitglieder sollen lernen, respektvoll mit ihren Gegnern umzugehen. Doch das genaue Gegenteil ist der Fall. Die ständigen gegenseitigen Hänseleien heizen das Konkurrenzdenken nur noch stärker an. Um ihre Freundschaft mit Kurt nicht zu gefährden, will Rachel auf ihren Antritt bei der Schulsprecherwahl verzichten. Unverdrossen setzt indes Sue ihre schmutzige Wahlkampfkampagne gegen Kurts Vater fort.