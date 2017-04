Rush Hour Blut ist dicker als Wasser

Carters Cousin Gerald kommt in Bedrängnis, als sich auf seinem Handgelenk eine Luxusuhr wiederfindet, die kurz zuvor bei einem Raubmord gestohlen wurde. Er schwört, dass er nicht damit zu tun habe. Carter glaubt ihm und führt die Spur des edlen Schmuckstücks zurück auf einen cleveren Taschendieb.

Gelungene Serienadaption der Filmreihe

Akrobatische Martial-Arts Einlagen kombiniert mit bissigem Humor und pointierten Dialogen: In der temporeichen Serienadaption der gleichnamigen Spielfilmreihe müssen sich der unkonventionelle Det. Carter aus L.A. und sein überkorrekter Kollege Det. Lee aus Hongkong zwecks gemeinsamer Ermittlerarbeit zusammenraufen.



Die Serie basiert auf der höchst erfolgreichen dreiteiligen "Rush Hour"-Spielfilmreihe (1998 - 2007) mit Jackie Chan und Chris Tucker als ungleiches Cop-Gespann in Los Angeles. Die Pilotfolge der 13-teiligen ersten Staffel von "Rush Hour" startete auf dem Networksender CBS am 31. März 2016 und wurde von niemand Geringerem als Filmregisseur Jon Turteltaub ("Das Vermächtnis der Tempelritter") inszeniert. Die atemberaubende Stuntkoordination der Serie wurde mit einer Emmy-Nominierung geehrt.