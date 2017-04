Popcorn Donnerstag: Das gibt Ärger ("This Means War") Actionreiche Romantic Comedy

Die Top-Agenten und besten Freunde Chris Pine ('Star Trek: Beyond') und Tom Hardy ('The Revenant - Der Rückkehrer') verlieben sich in die selbe Frau - Produkt-Testerin Reese Witherspoon. Nun setzen die beiden Konkurrenten jeden Spionage-Trick ein, um die Traumfrau für sich zu gewinnen. Til Schweiger tritt dabei als deutschstämmiger Gangster in Aktion.

ZUR STORY: Was passiert, wenn zwei beste Freunde mit außerordentlich gutem Aussehen und besonderen Fähigkeiten um die selbe Frau kämpfen? Den CIA-Agenten FDR Foster und Tuck passiert genau das. Unabhängig voneinander verlieben sie sich in Lauren, die talentierte Produkt-Testerin eines Konsumentenschutz-Magazins. Also schließen FDR und Tusk einen Deal: Alle Mittel zur Eroberung sind erlaubt, der Beste soll gewinnen. Aus Freunde werden nun erbitterte Feinde und sie setzen alle ihnen zur Verfügung stehende Spionagetechniken ein, um sich gegenseitig zu sabotieren. Lauren, die sich unglaublich geschmeichelt fühlt, das sich zwei sexy Typen um sie streiten, hat indessen keine Ahnung, dass ihre Verehrer in Wirklichkeit Geheimagenten und gleichzeitig bittere Konkurrenten sind.

Regisseur McG ("3 Engel für Charlie") fand in Chris Pine (der als junger Capt. Kirk in dem Reboot der "STAR TREK"-Reihe seinen Durchbruch feierte) die ideale Besetzung für die Rolle von FDR Foster - ein Spion mit unschlagbarem Selbstvertrauen, ein Genießer von gutem Whiskey und schönen Frauen. Ihm zur Seite stellte er Tom Hardy ("Inception") als grüblerischen und körperbetonten Tuck. Oscargewinnerin Reese Witherspoon ("Walk the Line") als Lauren ist bezaubernd und darf einmal mehr ihr Comedy-Talent zum Besten geben. Ihre beste Freundin Trish, die sich tatkräftig in ihr Privatleben einmischt, wird von der großartigen Comedienne Chelsea Handler gespielt.

Inhalt Die CIA-Agenten Tuck und FDR sind ein unschlagbares Team und zudem beste Freunde. Nach einer missglückten Mission werden sie zum Innendienst verdonnert. So bleibt ihnen genug Zeit für Privates. Unabhängig voneinander lernen sie Laura kennen. Als sie jedoch feststellen, dass sie auf dieselbe Traumfrau stehen, entbrennt ein gnadenloser Kampf. Lauren soll aber nicht erfahren, dass sich ihre beiden Lover kennen. Den liebestollen Top-Agenten ist jedes Mittel recht, den Rivalen trickreich auszuschalten.



DARSTELLER

Reese Witherspoon (Lauren)

Chris Pine (FDR Foster)

Tom Hardy (Tuck)

Til Schweiger (Heinrich)

Chelsea Handler (Trish)

Angela Bassett (Collins)

REGIE

McG

DREHBUCH

Timothy Dowling

Simon Kinberg

KAMERA

Russell Carpenter

MUSIK

Christophe Beck

STORY

Timothy Dowling

Marcus Gautesen

REESE WITHERSPOON Die am 22. März 1976 in Louisiana geborene Tochter eines US-Militärarztes, verbrachte die ersten vier Jahre ihrer Kindheit in Wiesbaden. Nach Jahren als Kindermodel und ersten Rollen in Filmen wie "Election" und "Pleasantville" (1998) katapultierte sie sich mit der Komödie "Natürlich Blond" im Jahr 2001 zum neuen Stern am Hollywoodhimmel. Für das Johnny-Cash-Biopic "Walk the Line" gewann sie als June Carter im Jahre 2006 einen Oscar als Beste Hauptdarstellerin.



2011 spielte sie an der Seite von Christoph Waltz in der Literaturverfilmung "Wasser für die Elefanten".

2015 wurde sie für ihre Darstellung in der True-Story-Verfilmung "Wild - Der große Trip" für einen Oscar nominiert.

