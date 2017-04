Die Bourne Identität ("The Bourne Identity")

Packender Auftakt der 'Bourne'-Reihe mit Matt Damon ('Der Marsianer - Rettet Mark Watney'), der 2016 mit 'Jason Bourne' gerade in dem fünften Abenteuer des Titelhelden durch die Kinosäle jagte.





Ein junger Mann mit zwei Kugeln im Rücken wird vor der französischen Mittelmeerküste aus dem Wasser gefischt. Nicht einmal an seinen Namen kann er sich erinnern. Kaum genesen, fährt er nach Zürich, wo er in einem Banktresor Unsummen von Geld und sechs Reisepässe findet. Plötzlich wird Jason Bourne, wie er sich fortan nennt, von Polizei und CIA gejagt. Zufallsbekanntschaft Marie hilft ihm bei seiner Flucht nach Paris. Eine atemberaubende Suche nach Bournes Identität hat begonnen.