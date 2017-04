Disneys Die 7Z Niesalarm / Die diebische Elster und der Diamant

Niesalarm

Das alljährliche Jollybeerenkuchenfest steht an. Die sieben Zwerge lassen sich nicht lumpen und helfen beim Sammeln der Beeren mit. Derweil sind die Düsterlichs anderweitig beschäftigt. Heimlich bereiten sie ein Elexier vor, das durch die Nase wirkt. Sobald die Teilnehmer am Kuchenfest den Trank erschnüffeln, gehorchen sie den Düsterlichs aufs Wort. Es gibt jedoch einen Haken: Damit der Zauber wirkt, müssen sie irgendwie an Zwerg Brummbärs Barthaare kommen. Ein schwieriges Unterfangen!



Die diebische Elster und der Diamant

Königin Höchstangenehm ist entsetzt: Ihr Lieblingsjuwel, der 'Ergötzliche Diamant', wurde gestohlen! Alles deutet auf eine diebische Elster hin. Die 7Z sollen den Täter überführen und den Diamanten zurückbringen. Doch bei der Suche bekommen sie es anscheinend mit Gespenstern zu tun.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch / englisch)