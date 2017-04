How I Met Your Mother Der beste Burger in New York

Vor Jahren hat Marshall in einem kleinen Schnellimbiss irgendwo in der Stadt den Burger seines Lebens gegessen. Angesteckt von der Euphorie, die ihn bei der Erinnerung daran noch heute überfällt, begibt sich die Clique auf die Suche nach der sagenumwobenen Imbissbude. Kein leichtes Unterfangen, wie sich rasch zeigt. Hauptdarsteller Josh Radnor (Ted Mosby)

Jason Segel (Marshall Eriksen)

Cobie Smulders (Robin Scherbatsky)

Neil Patrick Harris (Barney Stinson)

Alyson Hannigan (Lily Aldrin)

Regie Pamela Fryman