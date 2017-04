Hostages Die Operation

Thrillerserie rund um eine Verschwörung im Weißen Haus. Als Dr. Ellen Sanders (Golden Globe Preisträgerin Toni Collette) die Ehre bekommt, den Präsidenten zu behandeln, ahnt sie noch nicht, dass sich damit ihr Leben und das ihrer Familie für immer verändern wird.



Dr. Ellen Sanders, eine erfolgreiche Chirurgin, die mit ihrer Familie in Washington D.C. lebt, soll einen kleinen Routineeingriff beim Präsidenten der Vereinigten Staaten vornehmen. Doch am Vorabend der Operation stürmen bewaffnete Männer das Haus der Sanders und nehmen die ganze Familie als Geisel. Duncan Carlisle, der Anführer der Verbrecher, setzt Ellen das sprichwörtliche Messer an die Brust: Nur wenn es ihr gelingt, eine tödliche Mission zu erfüllen, hat sie die Chance, ihre Familie zu retten.