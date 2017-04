Melissa & Joey Spione haben kurze Beine

Mel kommt dahinter, dass Joe sich mit der attraktiven Tessa im Keller trifft. Sie vermutet, dass Tessa Joes heimliche Freundin ist. Dann stellt sich jedoch heraus, dass die beiden auf der Suche nach dem Aufenthaltsort von Lewis sind. In der Zwischenzeit scheint Ryder in der Schule Probleme zu haben. Er wird gemobbt.

