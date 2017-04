Hawaii Five-0 Leichen pflastern seinen Weg

Inhalt - 'Leichen pflastern seinen Weg', V/6

Ausgerechnet an Halloween muss das Team einen Serienmörder jagen, der Morde aus Kultfilmen nachahmt. Indes ist Jerry von dem angeblichen Buchhändler Thomas Farrow, der in Wahrheit Geldfälschung in großem Stil betreibt, entführt worden. Jerry kann sich befreien und will gemeinsam mit Steve den gerissenen Betrüger überführen. Doch Farrow ist mit allen Wassern gewaschen.



DARSTELLLER

Alex O'Loughlin (Steve McGarrett)

Scott Caan (Danny 'Danno' Williams)

Daniel Dae Kim (Chin Ho Kelly)

Grace Park (Kono Kalakaua)

REGIE

Joe Dante