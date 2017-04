Soko Donau Trauriger Sonntag

Ein Sonntagsausflug endet in einer Katastrophe. Als unser Team am Tatort erscheint, bietet sich ihnen ein Bild des Grauens: Die Mutter wurde mit mehreren Messerstichen ermordet. Der kleine Sohn, offenbar Zeuge der Tat, ist aufgrund des Schocks katatonisch und kann nicht befragt werden.



Der Vater, Hauptverdächtiger, streitet die Tat ab und meint, Einbrecher müssten seine Frau überwältigt haben, als er noch in der Garage war. Dass seine Frau sich trennen wollte, macht seine Position nicht einfacher.



Koproduktion Satel/Almaro/ORF/ZDF