The Big Bang Theory Strafe muss sein

Bernadette arrangiert ein Essen mit ihren Eltern und Howard. Als das Gespräch bei Tisch nicht so recht in Gang kommen will, versucht Bernadette die Stimmung aufzulockern, indem sie die Aufmerksamkeit auf die Angelleidenschaft ihres Vaters lenkt. Der Schachzug hat allerdings einen unangenehmen Nebeneffekt: Um seinen wortkargen Schwiegervater besser kennenzulernen, soll Howard übers Wochenende mit ihm Angeln gehen. Derweil gibt sich Sheldon alle Mühe, die kranke Amy zu umhegen.