Die Callistos glauben zu träumen, als sich wie aus dem Nichts ein schwarzes Loch formiert und die Erde zu verschlingen droht. In einer eilig einberufenen Krisensitzung wird die Familie beauftragt, eine Sonde loszuschicken, die Informationen über das neue Portal sammeln soll. Doch die Mission läuft gründlich schief. Hautnah erleben die Callistos mit, wie ihr Raumschiff durch das schwarze Loch in eine andere Dimension gezogen wird. Dort stoßen die vier auf einen bislang unbekannten Planeten.



(In Zweikanaltontechnik: deutsch/englisch)