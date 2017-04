Kein Keks für Kobolde Störenfriede

Mias Vater will ein Fitnessangebot für seine Campinggäste auf die Beine stellen. Er verspricht sich dadurch mehr Zulauf und könnte endlich all seine Rechnungen bezahlen. Tatsächlich taucht eine Familie auf. Diese ist an Fitness allerdings überhaupt nicht interessiert, zudem schrecklich laut und bösartig. Für die Kobolde Neunauge, Feuerkopf und Siebenpunkt ist somit klar, dass die Störenfriede den Campingplatz so rasch wie möglich wieder verlassen müssen.