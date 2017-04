Scrubs - Die Anfänger Mein kleiner Tollpatsch

J.D. verliebt sich Hals über Kopf in Julie. Elliot versucht, J.D. zu etwas mehr Besonnenheit zu überreden, doch dieser kauft sogleich für sich und seine Angebetete ein Grundstück. Turk hat seine Leidenschaft fürs Playback-Singen entdeckt. Gemeinsam mit Ted, Lloyd und dem Hausmeister übt er fleißig für die neu gegründete Air-Band. Dr. Kelso findet das Hobby seiner Mitarbeiter furchtbar und legt ihnen wo er nur kann Steine in den Weg.



