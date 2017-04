Under the Dome Der stille Ruf

Nachdem Big Jim das Ei zerstört hat, erwachen die Bewohner von Chester's Mill aus ihren Kokons. Als sie aus dem Tunnelsystem herausklettern, müssen sie feststellen, dass es die Kuppel, im Gegensatz zu ihrer Traumwelt, noch immer gibt und dass kein ganzes Jahr seit ihrer Gefangennahme verstrichen ist, sondern lediglich einige Stunden. Die Bewohner von Chester's Mill sind noch immer in ihrer alten Welt gefangen. Auch wenn nichts mehr so ist wie es vorher war, haben doch die Ereignisse der Parallelwelt ihre Spuren hinterlassen. Barbie will Melanie finden und Christine verfolgt ihre eigenen Ziele.