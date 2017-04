The Big Bang Theory Das Rätsel der 43

Howard und Raj beobachten, dass Sheldon jeden Tag für etwa 20 Minuten verschwindet und dies aber nie erwähnt. Um dem Geheimnis auf die Spur zu kommen, was Sheldon in dieser Zeit unternimmt, nehmen sie die Verfolgung auf. Sie sehen wie Sheldon in den Keller der Uni geht und sich dort in einem Raum einschließt. Deshalb beschließen sie, später wieder zu kommen. Als sie schlussendlich den Raum aufbrechen, ist dieser vollkommen leer bis auf eine Tafel mit der Zahl 43.